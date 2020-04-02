В Москве за сутки росгвардейцы проверили 1500 человек, нарушивших режим самоизоляции

Москва, 2 апреля. За прошедшие сутки росгвардейцы разъяснили необходимость соблюдения мер самоизоляции почти 1,5 тысячи столичных жителей, сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу. Всего с начала профилактической акции, 30 марта, сотрудниками и военнослужащими Росгвардии в Москве проинформированы уже более 10 тысяч граждан.

«Особое внимание росгвардейцы по-прежнему уделяют гражданам пожилого возраста, призывая их воздерживаться от выхода из дома без необходимости, а также минимизировать социальные контакты, — сообщили в пресс-службе. — В ходе общения росгвардейцы вручают гражданам информационные памятки с номерами телефонов медицинских учреждений и социальных служб, при этом указывая на возможность воспользоваться помощью волонтеров, которые могут купить необходимые продукты и лекарства, выгулять собаку и вынести отходы».

Ранее ФАН подробно рассказывал о том, как росгвардейцы патрулируют улицы, как общаются с жителями, зачем просят бабушек и дедушек заполнять анкеты и как сами защищаются от коронавируса.

В ведомстве отмечают, что сотрудники Росгвардии по-прежнему работают в штатном режиме. Напомним, что в сегодняшнем выступлении Владимир Путин продлил вынужденные каникулы в России до 30 апреля, продление режима самоизоляции будут определять главы регионов.