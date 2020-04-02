В Москве и Подмосковье продлили ограничительные меры до мая

Москва, 2 апреля. Губернатор Москвы Сергей Собянин в четверг распорядился продлить введенные в столице ограничительные меры до 1 мая. Аналогичное распоряжение сделал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ограничительные меры означают приостановку работы всех кафе, столовых и баров (исключение составляют лишь заказы на вынос) и закрытие парков. При этом продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины продолжат работу.

По словам Ворбьева, коронавирус распространяется в Подмосковье быстро. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано уже 177 случаев заражения, однако тяжело больных пациентов мало.

В области продолжается работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта, выделяются новые койко-места для больных. Воробьев отметил, что всем гражданам, потерявшим работу из-за коронавируса, будет выплачиваться по 15 тыс. рублей, людям старшего возраста — по 3 тыс. рублей, сообщает телеканал 360.

«Понимаю, что режим самоизоляции для многих испытание. Это по-прежнему самое главное, хотя, возможно, призывы к этому всем уже надоели. От коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни», — пишет политик в Instagram.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.