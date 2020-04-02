Власти не будут вводить пропускной режим в Москве

Москва, 2 апреля. Власти столицы пока не планируют вводить пропуска для передвижения по городу, однако новые ограничительные меры введут для магазинов. До 1 мая будут закрыты все магазины, кроме аптек, зоомагазинов, а также тех, что торгуют продуктами. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По словам Собянина, итоги первой нерабочей недели дали понять, что в введении пропускного режима нет необходимости. Он отметил, что принятие данной меры будет отложено, власти вернутся к обсуждению этого вопроса в случае, если ситуация с распространением коронавируса осложнится или горожане начнут часто нарушать режим самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 марта объявил о введение режима самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, а также для того. чтобы сходить за продуктами и лекарствами.

Кроме того, за нарушение самоизоляции предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей. Составлением протоколов о нарушении будет заниматься полиция. Искать нарушителей будут с помощью городских камер видеонаблюдения, а также данных о геолокации.