Полицейские пока не могут штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Москва, 2 апреля. Москвичей смогут штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции только после подписания соответствующего соглашения между главным управлением МВД и правительством столицы. Документ уже составлен.

Отмечается, что пока правоохранители не имеют права штрафовать горожан. Редактор законопроекта Кирилл Щитов заявил, что необходимые санкции будут применять после подписания нужного документа.

«Насколько я знаю, соглашение уже готово», — сообщил он.

От отметил, что ему неизвестно подписано соглашение или нет, передает РИАМО.

Напомним, что со 2 апреля в столице введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Составлением протоколов о нарушении будет заниматься полиция. Искать нарушителей будут с помощью городских камер видеонаблюдения, а также данных о геолокации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 марта объявил о введение режима самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, а также для того. чтобы сходить за продуктами и лекарствами.