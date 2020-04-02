Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве

Москва, 2 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил принятый столичными депутатами закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции в городе. Соответствующий документ за подписью столичного градоначальника опубликован на официальном сайте мэра.

Так, документ является дополнением к городскому кодексу в части об административных правонарушениях. Новой статьей предусмотрено наказание за несоблюдение требований городских нормативных правовых актов, которые касаются введения и обеспечения режима повышенной готовности в Москве, передает РИАМО.

Нарушителям будет грозить материальное взыскание за несоблюдение режима самоизоляции.

«Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей», — говорится в документе.

Напомним, что Сергей Собянин ввел с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей города независимо от их возраста. Столичный градоначальник также призвал горожан соблюдать безопасную дистанцию — от полутора до двух метров.