Автодороги в Москве опустели из-за режима самоизоляции

Москва, 2 апреля. Введение режима самоизоляции существенно разгрузило автодороги в Москве. Транспортные артерии в столице стали на 86% свободнее, чем три недели назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Также отмечается существенное снижение пассажиропотока в столичном метрополитене на 84%. Наземный транспорт перевозит на 75% меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2019 года, передает РИАМО.

Кроме того, специалисты отметили уменьшение количества пассажиров на 67% на пригородных электричках. Передвижение на такси и каршеринге уменьшилось на 63%.

Подчеркивается, что личного транспорта на дорогах Москвы стало на 64% меньше, а поездки на пригородных автобусах сократились на 82%.

Дорожная полиция отметила, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 89% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Москве для граждан всех возрастов. Горожане могут покидать дома только в случае экстренной необходимости, а также для того, чтобы купить продукты или лекарства. Кроме того, выходить на улицу можно, чтобы выбросить мусор или погулять с домашним питомцем.