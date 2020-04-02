В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 2 апреля. За сутки подтвердились 595 новых случаев заражения коронавирусом в Москве. В области зарегистрированы 43 случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением опасной китайской инфекции в столице.

Отмечается, что всего за последние сутки в России официально зарегистрирован 771 случай заражения вирусом в 29 регионах страны, передает РИАМО.

«Москва — 595 случаев, Московская область — 43 », — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителями выявлены более 1200 нарушителей режима самоизоляции по всей России. Полицией составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что столичные депутаты в ходе заседания приняли закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции, передает «Вечерняя Москва».