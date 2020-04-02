За сутки 25 пациентов с коронавирусом выписались в Москве

Москва, 2 апреля. Еще 25 человек успешно побороли коронавирусную инфекцию и были выписаны из медицинских учреждений Москвы. Так, на сегодняшний момент число выздоровевших пациентов в столице возросло до 140. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что повторные исследования на наличие опасной китайской инфекции дали отрицательный результат. В данный момент все выписанные пациенты полностью здоровы и чувствуют себя хорошо.

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы 2 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 1 880 в Москве.

Ранее сообщалось, что главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что заболел коронавирусом. По его словам, он чувствует себя вполне хорошо. Медик изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, передает «Вечерняя Москва».