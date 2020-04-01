Сообщение между Москвой и Подмосковьем не будут блокировать из-за коронавируса

Москва, 1 апреля. Власти не собираются перекрывать сообщение между Москвой и областью из-за коронавируса. Жители смогут свободно передвигаться между столицей и Подмосковьем. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, руководители субъектов наладили эффективное сотрудничество в данном вопросе и пришли к выводу, что передвижение между Москвой и регионом должно быть максимально комфортным. Уже в понедельник жители Подмосковья смогут получать разрешения на посещение улицы через сайт mosreg.ru, передает телеканал «360».

«Наша задача — сделать так, чтобы декларация работала так, что, если лечишься в Москве, а живешь в подмосковном городе, проблем быть не должно», — отметил Воробьев.

Воробьев добавил, что даже в случае введения дополнительных ограничительных мер, возможность передвижения оставят тем, чья работа обеспечивает поддержание жизнедеятельности региона.

Напомним, что режим самоизоляции был введен на территории Подмосковья 30 марта. Жители могут покидать свои дома только в экстренных случаях, а также для того, чтобы сходить за продуктами или в аптеку.