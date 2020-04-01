Москвичей будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Москва, 1 апреля. Штрафы за нарушение режима самоизоляции ввели в Москве. Соответствующий закон был принят на заседании Мосгордумы. Об этом рассказал автор законодательной инициативы Кирилл Щитов.

Депутаты столичного парламента приняли решение ввести штраф в размере четырех тысяч рублей за нарушение режима карантина. Отмечается, что сумма повторного взыскания за нарушение будет составлять пять тысяч рублей.

«Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

За повторное нарушение режима самоизоляции придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч — юридическим лицам, передает «Вечерняя Москва».

Работа по составлению соответствующих протоколов ляжет на плечи правоохранителей. Искать нарушителей будут с помощью городских камер наблюдения и данных о геолокации.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Москве для граждан всех возрастов. Мэр столицы Сергей Собянин призвал горожан соблюдать безопасную дистанцию, которая составляет от полутора до двух метров. Подчеркивается, что жители города могут покидать дома только в экстренных случаях, а также для того, чтобы сходить за продуктами или лекарствами.