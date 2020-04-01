Продавца «Магнита» ранили мачете на севере Москвы

Москва, 1 апреля. Неизвестный нанес удар предметом, похожим на мачете, продавцу магазина «Магнит» на севере Москвы. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, нападение произошло в магазине на улице Селигерской. Один из покупателей внезапно достал мачете и напал на сотрудника магазина. Пострадавшего госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В данный момент они разыскивают нападавшего и выясняют подробные причины и обстоятельства случившегося.