Приложение для контроля соблюдения карантина разработано в Москве

Москва, 1 апреля. Столичные власти разработали специальное мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать передвижение людей, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил представитель мэрии Москвы.

По имеющимся данным, полная версия нового приложения выйдет 2 апреля и будет использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением карантина. Уточняется, что программа для мониторинга пациентов с опасной китайской инфекцией не будет использоваться для контроля всех граждан, передает «Газета.Ru».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение столичному градоначальнику Сергею Собянину наладить контроль за соблюдением горожанами режима карантина на территории Москвы с помощью мобильных операторов, а также сервисов официального портала мэра и правительства столицы.

Напомним, что обязательный режим самоизоляции для граждан всех возрастов был введен в Москве и области 29 марта. Подобные меры были введены и в других регионах России.