Еще 45 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

Москва, 1 апреля. 45 пациентов с коронавирусом выздоровели и выписались из больниц Москвы за последние сутки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. <…> Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — сказала она.

По данным на 1 апреля, в Москве зарегистрировано 1613 заразившихся коронавирусом, 16 человек стали жертвами инфекции. Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас там лечатся 306 человек, из них коронавирус диагностировали у 153 пациентов, передает телеканал «360». Семь человек находятся на аппарате ИВЛ, COVID-19 выявлен у четырех из них. За минувшие сутки из медучреждения выписали 35 человек, при этом 26 пациентов за тот же период поступили на лечение, сообщает «Царьград».

Ранее московские власти ввели в столице режим изоляции для борьбы с распространением коронавируса. Из дома разрешается выходить для похода в магазин, для поездки на работу, для выгула домашних животных или для обращения за медицинской помощью, напоминает РИАМО.

Соблюдение жителями Москвы карантина будет контролироваться с помощью системы распознавания лиц. В базу данных внесут фотографии москвичей, проходящих лечение от коронавируса в легкой форме в домашних условиях.