Житель Серпухова нечаянно отрезал себе часть руки «болгаркой»

Москва, 1 апреля. Житель подмосковного Серпухова нечаянно отрезал себе часть руки «болгаркой». Мужчину доставили в больницу на вертолете.

Инцидент произошел 30 марта. Мужчина 1963 года рождения по неосторожности ампутировал себе часть руки в районе кисти. К пострадавшему вылетел вертолет санитарной авиации, доставивший жителя Серпухова в Центр медицины катастроф Подмосковья.

Во время эвакуации с мужчиной работали реаниматологи. Теперь пострадавшим займутся врачи, специализирующиеся на микрохирургии кисти.