Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 1 апреля

Москва, 1 апреля. Первый день апреля в Москве и области пройдет в условиях переменной облачности и без осадков. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, столбики термометров будут фиксировать от плюс 2 до 4 градусов в столице, в области температура воздуха составит от 0 до плюс 4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, местами порывы воздушных потоков будут достигать 17 метров в секунду, передает РИАМО.

Отмечается, что влажность воздуха составит порядка 75%, что в пределах нормы. Геомагнитный фон будет преимущественно спокойным, но возможны перепады. Метеозависимых людей предупредили о том, что их самочувствие в течение дня может ухудшиться.

Ранее метеорологи заявляли, что теплая погода окончательно установится в Москве в ближайшие выходные. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в настоящее время погоду в столице определяет холодная часть циклона, формирующаяся над Средней Волгой, передает «Ридус».