В Москве скончались пять пожилых пациентов с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

«Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких», — сообщает пресс-служба штаба.

Отмечается, что у всех умерших были сопутствующие заболевания, включая кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое пациентов имели сахарный диабет, еще один – онкологическое заболевание.

Оперативный штаб напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции всем москвичам.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 31 марта, число зараженных в мире достигло 800 тысяч, погибло более 38 тысячи человек.