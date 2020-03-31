В мэрии подтвердили, что контактировавший с Проценко Собянин здоров

Москва, 31 марта. Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке, сообщила пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова.

Журналисты поинтересовались здоровьем Собянина после информации о том, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заболел коронавирусом.

«За ним следят», — добавила Пенькова.

На мэра Москвы легла дополнительная нагрузка в связи с эпидемией. Собянин регулярно участвует в заседаниях оперативного штаба по мониторингу коронавируса.

Премьер-министр России Михаилу Мишустин 31 марта поручил Собянину проконтролировать соблюдение карантина горожанами с использованием данных операторов мобильной связи.

Эти меры ввели, чтобы помешать распространению коронавируса. Болезнь представляет особую угрозу для здоровья людей старше 65 лет и может сопровождаться тяжелыми осложнениями.

Москвичей всех возрастов обязали оставаться на домашнем карантине, разрешается только выходить в магазин за продуктами и выгуливать собаку.

В столице закрыты кафе, рестораны, точки розничной торговли. Исключением являются только места общественного питания, где готовят еду на вынос или осуществляют доставку на дом.

С 31 марта в Москве также закрыли букмекерские конторы и тотализаторы, а также места, где делают ставки.