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Москвичам объяснили, можно ли посещать ветклиники во время режима самоизоляции

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Москвичам объяснили, можно ли посещать ветклиники во время режима самоизоляции

Москва, 31 марта. Москвичи смогут посещать со своими питомцами ветклиники во время режима самоизоляции. Однако будут действовать некоторые ограничения, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

С 30 марта для всех жителей Москвы независимо от возраста вводится режим самоизоляции.

«Покинуть квартиру и посетить ветклинику можно только в случае крайней необходимости после консультации по телефону с ветеринарным специалистом», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Государственные ветклиники теперь будут работать только по предварительной записи, оформить которую можно на портале mos.ru или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Владельцам животных напоминают, что при посещении лечебного учреждения с питомцем нужно соблюдать социальное дистанцирование: не менее 1,5 метра друг от друга.

Москвичам объяснили, можно ли посещать ветклиники во время режима самоизоляции

Напомним, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, режим самоизоляции обязаны выполнять все жители Москвы, передавал RT. Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

По данным на 31 марта, количество людей, зараженных коронавирусом, в мире перевалило за 800 тысяч, умерли почти 39 тысяч человек, излечились более 172 тысяч заболевших. За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, восемь заболевших скончались, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших в России — 2337, заболевание зафиксировано в 73 регионах, передает «Газета.ру». Всего скончалось 17 человек, 121 заболевший выздоровел. Больше всего новых случаев заболевания в Москве — 387, среди них значительное число молодых пациентов.

Врачи объяснили большой прирост заболевших коронавирусом в России. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что в стране значительно улучшились возможности и доступность лабораторной диагностики коронавируса, это касается не только Москвы, но и регионов.

Москвичам объяснили, можно ли посещать ветклиники во время режима самоизоляции

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