Сидящего на карантине в Москве актера Ленкома обокрали мошенники

Москва, 31 марта. Актер московского театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Жеребцов, более известный как Алексей Скуратов, лишился 165 тысяч рублей.

30 марта в полицию обратился 42-летний артист и сообщил о мошенничестве. По словам Жеребцова, который находится на домашнем карантине, ему позвонил неизвестный.

Мужчина представился сотрудником банка и заявил, что с банковской карты актеры пытаются украсть деньги. Злоумышленник вошел в доверие и получил данные о карте Жеребцова.

Через некоторое время со счета артиста списали крупную сумму денег. Правоохранители проверяют информацию об инциденте, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что мошенники обокрали звезду детективного сериала «Кулагин и партнеры» Олесю Быкодерову.

Аналогичный инцидент произошел с участником развлекательного шоу Comedy-club Романом Юнусовым.