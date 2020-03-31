Московские семьи-льготники получают бесплатные продуктовые наборы на детей

Москва, 31 марта. Дети из семей льготных категорий в столице получают бесплатные продуктовые наборы, рассчитанные на 12 учебных дней. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, для получения такого набора один из родителей либо законных представителей ребенка должен заполнить заявление, после чего в назначенное классным руководителем время прийти в школу.

Раздача наборов началась 28 марта. Московские власти заверили, что наборов хватит всем: поддержка оказывается и школьникам, и студентам колледжей из семей, льготы которых подтверждены в органах социальной защиты.

В частности, на девочку из многодетной семьи, заканчивающую 11 класс, государство выделило 22 кг продуктов. В набор входят: молоко, крупа в ассортименте, макаронные изделия, сахар, кукуруза консервированная, сгущенное молоко, печень с начинками и сок.

Корреспондент ФАН стал свидетелей получения набора одной из многодетных семей. Продукты для одного ребенка, помещенные в две коробки, выдавались через специальное окошко. Департамент образования города Москвы через листовки призывает родителей соблюдать дистанцию и использовать средства защиты.

Внутри коробки вместе с продуктами находится памятка о предосторожности в период эпидемии.

Напомним, что в данный момент школьники не посещают учебные заведения. Для продолжения образовательного процесса предусмотрена система дистанционного обучения. Действующий в Москве и ряде других регионов режим самоизоляции подразумевает, что и дети, и взрослые должны находиться дома до 12 апреля.