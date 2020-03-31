Мишустин поручил Собянину проконтролировать соблюдение карантина в Москве

Москва, 31 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину проконтролировать соблюдение карантина в столице с помощью операторов мобильной связи и городских порталов.

Перечень поручений опубликован на сайте Кабинета министров России. По данным на 31 марта, в столице подтверждено 387 новых случаев заражения коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев заболевания.

«Мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала правительства Москвы», — говорится в поручении Мишустина.

В Москве более 500 пациентов с коронавирусом имеют легкую форму болезни, поэтому проходят лечение на дому. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, большинству из них не требуются медикаменты.

В случае необходимости лекарства больным могут доставить из поликлиники. Ракова пояснила, что большинство больных соблюдают карантин, однако за последнее время четыре москвича нарушили самоизоляцию. Их задержали и отправили на лечение в больницу.

В Москве ввели жесткий карантин по коронавирусу с 30 марта. Закрыты кафе, рестораны, букмекерские конторы, торговые центры. Решение о сроках самоизоляции для граждан будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.