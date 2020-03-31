Собянин временно закрыл в Москве букмекерские конторы

Москва, 31 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы на время борьбы с коронавирусом закрыли букмекерские конторы и тотализаторы.

Градоначальник ужесточил меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве. Уже закрыты ночные клубы, кинотеатры и кинозалы, детские игровые комнаты, развлекательные центры, досуговые заведения.

Ограничения распространяются на букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема соответствующих заявок. В столице закрыты кафе и рестораны, буфеты, столовые и другие точки общественного питания.

Исключением являются рестораны, которые готовят еду на вынос и осуществляют доставку еды на дом. В Москве закрыли точки розничной торговли, кроме аптек, магазинов с продуктами и автозаправочных станций.

Жители города должны оставаться дома в самоизоляции, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом. Выходить на улицу можно только в крайнем случае — для покупки продуктов, медикаментов, выгула собак.

Ранее сообщалось, что власти Москвы определила размер материальной помощи для оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса. Москвичи, которые в 2020 году проработала более 60 дней и потеряли работу, получат по 19,5 тысячи рублей.

На получение пособия подали заявки уже почти 10 тысяч человек. Еще одна мера поддержки, введенная мэром Сергеем Собянины, отмена на три месяца платы за капитальный ремонт многоквартирных домов.