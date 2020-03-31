Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось на 387 человек

Москва, 31 марта. Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 387 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 1613 человек. В Московской области количество инфицированных пациентов не изменилось.

По данным на 31 марта, в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах страны, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Коронавирус впервые зафиксировали в Магаданской и Астраханской областях.

В стране за сутки полностью выздоровели 55 человек. Всего в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период жертвами вируса стали 17 человек.

В общественном транспорте регулярно проводят дезинфекцию всех поверхностей, чтобы минимизировать риск заражения вирусом.

В столичном регионе действует строгий режим карантина, местные жители должны оставаться дома. Они могут выйти на улицу только в крайней необходимости — за продуктами и лекарствами, медицинской помощью.

Кафе, рестораны, торговые центры, буфеты закрыты. Исключением являются точки общественного питания, которые готовят еду на вынос и занимаются доставкой на дом. Также закрыты точки розничной торговли кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что в мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить плату за капитальный ремонт для жителей многоквартирых домов на три месяца.