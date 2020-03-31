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Москвичей временно освободили от платы за капитальный ремонт

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Москвичей временно освободили от платы за капитальный ремонт

Москва, 31 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который на три месяца освобождает жителей столицы от платы за капитальный ремонт.

Собственники помещений в многоэтажках, расположенных в пределах Москвы, освобождаются от ежемесячных взносов до 30 июня. Данная мера была введена в качестве поддержки жителей из-за ситуации с коронавирусом.

Собянин отметил, что все ранее начатые работы в многоквартирных домах будут завершены. Москвичам обеспечат безопасные и комфортные условия проживания.

«Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, т. к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных находиться дома», — пояснил глава города.

Он добавил, что эта мера также повысит эффективность режима самоизоляции.

Напомним, 29 марта Собянин расширил режим повышенной готовности в качестве профилактики распространения коронавируса. Речь идет о самоизоляции всех москвичей вне зависимости от возраста, за исключением случаев, когда нужно купить продукты, лекарства и получить медпомощь.

Москвичи также могут ездить на работу. Аналогичные меры борьбы с вирусом были введены в Московской области.

В Москве и Подмосковье потерявшим из-за коронавируса работу перечислят по 19,5 тысячи и 15 тысяч соответственно. Только за первый день за пособием в Москве обратились почти 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве более 500 москвичей с легкими симптомами коронавируса лечатся на дому и соблюдают карантин.

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