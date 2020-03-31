Москва, 31 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который на три месяца освобождает жителей столицы от платы за капитальный ремонт.

Собственники помещений в многоэтажках, расположенных в пределах Москвы, освобождаются от ежемесячных взносов до 30 июня. Данная мера была введена в качестве поддержки жителей из-за ситуации с коронавирусом.

Собянин отметил, что все ранее начатые работы в многоквартирных домах будут завершены. Москвичам обеспечат безопасные и комфортные условия проживания.

«Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, т. к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных находиться дома», — пояснил глава города.

Он добавил, что эта мера также повысит эффективность режима самоизоляции.

Напомним, 29 марта Собянин расширил режим повышенной готовности в качестве профилактики распространения коронавируса. Речь идет о самоизоляции всех москвичей вне зависимости от возраста, за исключением случаев, когда нужно купить продукты, лекарства и получить медпомощь.

Москвичи также могут ездить на работу. Аналогичные меры борьбы с вирусом были введены в Московской области.

В Москве и Подмосковье потерявшим из-за коронавируса работу перечислят по 19,5 тысячи и 15 тысяч соответственно. Только за первый день за пособием в Москве обратились почти 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве более 500 москвичей с легкими симптомами коронавируса лечатся на дому и соблюдают карантин.