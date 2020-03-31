Воробьев отменил на три месяца плату за капремонт для жителей Подмосковья

Москва, 31 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 апреля по 1 июня жители региона освобождаются от платы за капитальный ремонт.

Воробьев пояснил, что в программу капитального ремонта входят более 44 тысяч многоквартирных домов.

«Для кого-то это мелочь, но пусть эти деньги в такое непростое время остаются в семье», — прокомментировал глава региона, его слова передает телеканал «360».

Власти Московской области постараются, чтобы новый мораторий не повлиял на выполнение капремонта.

В регионе принимают важные меры, чтобы избежать распространения коронавируса. По данным на 30 марта, в Московской области зафиксировали 7 новых случаев заражения. Всего заболевших в России — 1836 человек.

В Подмосковье действует режим самоизоляции, закрыты кафе, кинотеатры, рестораны, магазины, точки розничной торговли. Исключением являются точки общественного питания, которые готовят на вынос и работают на доставку еды домой.

Что поддержать жителей, которые остались без работы из-за коронавируса, власти ввели пособие в размере 15 тысяч рублей. На него могут рассчитывать те, кто проработал в 2020 году более 60 дней и чье увольнение не было дисциплинарным. Эти средства будут начисляться уже с 1 апреля.

Аналогичные меры по поддержке жителей Москвы действуют в столичном регионе. Мэр города Сергей Собянин отменил плату за капремонт на три месяца и ввел пособие для безработных в размере 19,5 тысячи рублей.