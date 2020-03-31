Более 500 москвичей лечатся от коронавируса на дому

Москва, 31 марта. В российской столице более 500 человек лечатся на дому от коронавируса и соблюдают режим, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В дальнейшем обязательным условием лечения на дому будет предоставление геолокации пациента, чтобы исключить его контакты с другими людьми.

«Если пациенту нет 65 лет, заболевание протекает в легкой форме, врач может назначить лечение на дому. В таких случаях не всегда необходимо принимать лекарства», — пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова, ее цитирует РИАМО.

Чиновница пояснила, что при необходимости все медикаменты бесплатно доставляют из поликлиники. Почти все пациенты, которые лечатся на дому, соблюдают режим самоизоляции.

Однако четыре пациента нарушили карантин, их доставили в больницу в принудительном порядке. Ракова напомнила, что при самоизоляции нельзя выходить на спортплощадки, гулять на улице.

Она призвала не покидать свои дома и только в случае крайней необходимости выходить на улицу. Это касается поездок на работу, покупки продуктов и лекарств.

Столичные власти пообещали поддержать москвичей, которые лишились работы из-за коронавируса. Им выдадут пособие в размере 19,5 тысяч рублей.

Заявки на получение денежных средств всего за 1 день подали почти 10 тысяч человек. Аналогичные меры ввели власти Московской области, пообещав перечислить с 1 апреля по 15 тысяч рублей.