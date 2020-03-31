Почти 10 тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Москва, 31 марта. Почти 10 тысяч москвичей подали заявку на получение пособия по безработице из-за коронавируса, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Власти определили размер пособия по безработице, оно составит 19,5 тысяч рублей.

«Мы приняли решение поддержать людей, ситуация у которых с работой изменилась из-за эпидемии коронавируса», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит РИАМО.

По словам чиновницы, всего за один день на регистрацию статуса безработного подали 10 тысяч москвичей. На сайте службы занятости зафиксировали свыше 40 тысяч посещений.

По решению президента России Владимира Путина дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими, чтобы уменьшить распространение коронавируса в стране. На пособие могут претендовать горожане, кто в 2020 году работал от 60 календарных дней и более.

Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев пообещал, что безработным выплатят по 15 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться с 1 апреля.

Воробьев подчеркнул, что правительство региона хочет поддержать именно тех жителей, кто потерял работу на фоне ситуации с коронавирусом.

Напомним, что Москве и области ввели режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Жители могут покидать дома для поездки на работу, покупки продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости