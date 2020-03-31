Синоптики предупредили москвичей о метели и сильном ветре

Москва, 31 марта. Облачная погода и метель в некоторых районах ожидаются в столичном регионе в последний день марта, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит 3 градуса мороза — 1 градус тепла, в Московской области термометры покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Ветер подует с северной стороны с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти, а содержание кислорода в воздухе уменьшится.

Специалисты напоминают москвичам, что из-за режима самоизоляции они должны оставаться дома. Но подышать свежим воздухом можно на балконе, пишет РИАМО.

Напомним, что прошлые выходные в столице были теплыми, а в начале рабочей недели резко похолодало. Однако апрель обещает быть по-весеннему теплым месяцем.