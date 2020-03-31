Система распознавания лиц проконтролирует карантин москвичей

Москва, 31 марта. Соблюдение жителями Москвы карантина будет контролироваться с помощью системы распознавания лиц.

Власти столицы в период обязательной самоизоляции будут следить за соблюдением режима при помощи системы, основанной на технологии NtechLab. В базу данных внесут фотографии горожан, проходящих лечение от коронавируса в легкой форме в домашних условиях.

По данным издания «Коммерсант», оборудование для контроля уже закуплено, система начнет функционировать через несколько недель. Особо отмечается, что маски не помогут скрытно передвигаться по городу, камеры распознают человека, даже если его лицо скрыто на 40%.

Контролировать передвижение заболевших помогут также сотовые операторы. В комплексе принятые меры позволят отслеживать скопления людей в определенных местах и определять, кто находился в контакте с инфицированными. Необходимые законодательные изменения будут приняты заранее.

С 30 марта в российской столице действует режим всеобщей изоляции. Город не закрыт для въезда и выезда, но жителям Москвы можно покидать свои квартиры только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они должны на нее выходить, походов в ближайший магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома и выноса мусора.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус выявлен у 785 тысяч пациентов по всему миру. Умерли 37 686 человек, более 165 тысяч выздоровели.