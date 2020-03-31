Больных COVID-19 на домашнем лечении будут контролировать через GPS

Москва, 31 марта. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что больные коронавирусом на домашнем лечении будут обязаны предоставлять GPS-отчет.

Ранее стало известно, что в российской столице больным COVID-19 в легкой форме разрешили лечиться дома. При этом известно как минимум о четырех фактах, когда заболевший коронавирусом покидал свою квартиру, после чего его ловили с полицией и госпитализировали. Московские власти примут меры по усилению контроля во избежание повторения повторных случаев.

«Мы ужесточаем режим, теперь обязательным условием того, что человек остается на лечении на дому, будет необходимость скидывать геолокацию. Это позволит нам ускорить реагирование для того, чтобы этот человек даже не смог выйти из подъезда», — сказала Ракова в интервью программе «Время».

Напомним, в российской столице действует режим самоизоляции. Жители Москвы обязаны оставаться дома за исключением ряда случаев, связанных преимущественно с оказанием медпомощи, исполнением служебных обязанностей или похода за продуктами.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, поступили в декабре прошлого года из Китая. Позже ученые выяснили, что возбудителем болезни выступает коронавирус нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке заболевания статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 784 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончались 37 639 человек. Более 165 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее RT сообщил, что Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса.