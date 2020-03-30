Мошенники начали вымогать у московских пенсионеров взятки «за нарушение карантина»

Москва, 30 марта. После введения режима самоизоляции для пожилых людей, в Москве активизировались мошенники. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Группа молодых людей в униформе охранников потребовала от пенсионерки, вышедшей на улицу в Останкинском районе Москвы, заплатить им «за молчание». В противном случае они угрожали сообщить в полицию о «нарушении карантина». Дочь потерпевшей уже обратилась в полицию, рассказав, что ее мать отдала преступникам тысячу рублей.

На место происшествия прибыли полицейские и взяли показания у свидетеля происшествия. По его словам, двое мужчин в черной форме с надписью «Охрана» потребовали у живущей неподалеку пожилой женщины документы. Когда та сказала, что у нее их с собой нет, они начали угрожать вызовом полиции. Пенсионерке помог ее сын, который посадил мать в машину и увез.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливая личности вымогателей.

Напомним, что в Москве ввели новые ограничения по коронавирусу. Они касаются всех жителей столицы, а не только тех, кто находится в группе риска. Теперь режим самоизоляции распространяется на каждого горожанина. Покинуть квартиру можно в нескольких случаях: для походов в магазин, аптеку, поликлинику или же на работу. Дистанция от других людей должна составлять не менее 1,5 метров.