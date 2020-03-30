Четыре пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве

Москва, 30 марта. В Москве в понедельник скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус», — говорится в сообщении.

Все четверо пациентов были старшего возраста: от 76 до 86 лет, двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

В оперштабе отметили, что все четверо болели хроническими заболеваниями, в частности, сердечно-сосудистыми. Среди сопутствующих заболеваний были — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. У двоих был сахарный диабет.

Ранее в понедельник стало известно, что 65-летняя женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончалась в Московской области. В Подмосковье это первый подобный летальный случай. При госпитализации у женщины диагностировали двухстороннюю пневмонию. Состояние осложнялось тем, что у нее был сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, в 2019 году женщина перенесла инфаркт.

Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, в столице введен режим самоизоляции, который обязаны выполнять все жители Москвы, передавал RT. Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

Подробности о том, какие меры противодействия эпидемии введены в Москве, в каких ситуациях граждане имеют право покидать квартиры, и какое наказание предусмотрено за нарушение режима изоляции, читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.