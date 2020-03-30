В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

Москва, 30 марта. Женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончалась в Московской области. У нее было несколько тяжелых хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

По данным оперштаба, в Подмосковье «скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией».

При госпитализации у нее диагностировали двухстороннюю пневмонию. Состояние осложнялось тем, что у нее был сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, в 2019 году женщина перенесла инфаркт.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, в столице введен режим самоизоляции, который обязаны выполнять все жители Москвы, передавал RT. Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

Согласно последним данным, передает «Газета.ру», во всем мире коронавирусом заражены 753 367 человек, скончались — 36 273. В России диагноз подтвержден у 1 837 пациентов, 12 человек умерли, 66 — уже вылечились.