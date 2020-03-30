Московский штаб по мониторингу коронавируса уточнил сроки режима самоизоляции

Москва, 30 марта. Опубликованная ранее информация завершении режима самоизоляции в Москве 14 апреля является неверной, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

30 марта в Москве ввели жесткий карантин по коронавирусу. Всем жителям Москвы и Московской области, кроме занятых на производствах, предписано не покидать свои дома без необходимости.

«Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России. Он отметил, что режим самоизоляции не соблюдает 20% москвичей.

Градоначальник призвал усилить контроль за передвижением местных жителей. Он отметил, что уже к концу недели будут использоваться информационные системы для отслеживания местоположения москвичей. Данные меры ввели, чтобы помешать распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что житель Москвы с коронавирусом самовольно покинул квартиру, где находился на карантине. У него были легкие симптомы, но мужчина пренебрег требованием оставаться дома. Мужчину в принудительном порядке направили в больницу.