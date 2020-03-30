Росгвардия предложила москвичам подавать запрос на оружие через сайт госуслуг

Москва, 30 марта. Центр лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии в Москве перешел на оказание услуг в электронном виде, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники центра оказывают услуги в области оборота гражданского оружия. Речь идет о выдаче разрешений и лицензий на покупку и ношение охотничьего и спортивного оружия, выдача удостоверения частного охранника, а также выдача лицензий на частную охранную деятельность.

Подать заявление на получение тех или иных документов можно в электронном виде через Единый портал государственных услуг. За исполнением запроса можно следить в личном кабинете.

По данным ведомства, в 2019 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы Москвы поступило около 200 тыс. обращений. В этом году москвичи подали почти 30 тысяч обращений, в том числе 25 тысяч в электронном виде.

Все консультации в сфере оборота оружия и реализации частной охранной деятельности можно получить на сайте ГУ Росгвардии по Москве.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии задержали в Москве распространителя наркотических веществ.