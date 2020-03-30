Живодеры в Подмосковье попытались сжечь привязанного к столбу пса

Москва, 30 марта. Неизвестные в селе Конобеево привязали ротвейлера к столбу и подожгли траву рядом с собакой. Волонтеры спасли животное и обратились в полицию.

Жительница Воскресенска обнаружила пса посреди сгоревшего поля. Женщина накормила собаку и вызвала ветеринаров. Специалисты установили, что пострадавший пес — трехлетний ротвейлер, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После осмотра собаку отправили на карантин. Женщина, которая нашла пса, рассказала, что за последнее время пес сменил нескольких хозяев. Сначала он жил на территории одного из предприятий Воскресенска, а потом попал к молодой паре.

К поиску новых хозяев, которые могут быть причастны к жестокому обращению с животным, привлекли правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина напал на свою соседку-зоозащитницу и пнул ее пса. Мужчине не понравилось увлечение женщины собаками.