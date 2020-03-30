Кондитер из Подмосковья испек «коронавирусный» торт

Москва, 30 марта. Житель Красногорска Евгений Храмов испек большой торт в виде молекулы коронавируса. Фото кондитер опубликовал на странице в Instagram.

Шарообразный торт получился весом полтора килограмма. По словам Храмова, для начинки он использовал шоколадные коржи и крем. Торт стал подарком для его друзей.

«Таким необычным блюдом я решил поддержать всех тех, кто боится китайской болезни, наполнить мир позитивом и подбодрить народ», — рассказал кондитер, его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он выразил уверенность, что ситуация вскоре нормализуется, и против вируса найдут лекарство.

Ранее сообщалось,что российские ученые разрабатывают три перспективных вакцины от коронавируса. Исследователи работают на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова, где создается поливалентная вакцина против COVID-19. Ее можно будет применять против широкого спектра коронавирусов, не только текущего.

При исследованиях коронавируса московские специалисты используют «умные очки» (Smart glass). Гаджет очень удобен при удаленных консилиумах.

Параллельно разработками против коронавируса занимаются ученые Китая. Они выяснили, что вирус максимально живуч при температуре 4 градуса тепла, но погибает при температуре + 56 градусов.