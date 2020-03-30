Роскомнадзор сообщил об удалении фейков о стягивании к Москве росгвардейцев

Москва, 30 марта. Интернет-ресурсы удалили ложную информации о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

27 марта Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры РФ направил ряду интернет-ресурсов уведомления об удалении ложной информации. Перемещения росгвардейцев связаны с подготовкой к Параду Победы, рассказали в правительстве Москвы.

30 марта стало известно, что интернет-ресурсы удалили фейки о росгвардейцах.

«Все удалили, YouTube – в процессе удаления», — сказали в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Интернете появился ролик о введении комендантского часа в московском регионе. СК РФ по Москве начал проверку, следственные органы выясняют личность человека, опубликовавшего видео.

Власти неоднократно призывали получать информацию о коронавирусе из официальных источников, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф и в Telegram-каналах оперативных штабов по мониторингу коронавируса.