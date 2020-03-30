СК РФ инициировал проверку из-за фейка о комендантском часе в Москве

Москва, 30 марта. Следователи организовали проверку после распространения фейка о комендантском часе в московском регионе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следственные органы проводят проверку по информации, связанной с коронавирусом. По предварительным данным, 26 марта в Интернете появилось видео об ограничительных мерах в столице.

Следствие считает, что автор хотел вызвать у людей панику. По словам Ивановой, правоохранители устанавливают личность человека, записавшего и распространившего ролик.

Ранее сообщалось, что в Москве поймали двух нарушителей карантина по коронавирусу. Мужчины с легкими симптомами болезни должны были находиться дома, но вместо этого гуляли по улице.

Последние данные по коронавирусу в России можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф. Власти призывают москвичей отслеживать информацию о коронавирусе только с помощью проверенных источников.

В Московской области заработали две лаборатории, которые проверяют анализы людей с подозрением на коронавирус. В Москве до конца марта запустят девять лабораторий для проверки тестов на коронавирус.

По данным на 30 марта, в РФ подтвердились 302 новых случая коронавируса в 35 регионах страны. Зафиксирован один летальный случай в Псковской области, выздоровели два человека.