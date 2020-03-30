Москвич с коронавирусом разгуливал по улице, нарушив карантин

Москва, 30 марта. Житель Москвы нарушил карантин по коронавирусу. Мужчина находился дома, поскольку болезнь протекала в легкой форме.

Больной получил постановление о запрете покидать квартиру, однако мужчина все-таки вышел на улицу. Правоохранители задержали 56-летнего москвича и направили его в больницу, пишет РЕН ТВ.

Ранее в Москве уже поймали нарушителя карантина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителя, после чего мужчину в сопровождении полиции доставили в больницу.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал о введении дополнительных мер контроля за пациентами.

К концу недели заработают информационные системы, которые помогут отслеживать передвижения горожан. Он отметил, что власти столицы ждут принятия соответствующего федерального закона