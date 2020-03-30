Пациентка с коронавирусом скончалась в Москве

Москва, 30 марта. Пациентка с коронавирусом скончалась в одной из больниц Москвы, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Женщине поставили диагноз «пневмония», тест на коронавирус был положительным. При этом 84-летняя пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как уточнили в оперативном штабе, женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики призывают пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в Москве заболели еще 212 человек, среди них — 58 человек в возрасте от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. На 30 марта в столице зафиксировано 1226 случаев коронавируса.

Власти ввели режим самоизоляции, горожане не должны покидать дома. Данные меры ввели, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Москвичи могут выйти на улицу только при прямой угрозе здоровью, при поездке на работу, для совершения покупок и выгула собак. При этом выгуливать собаку можно не дальше 100 метров от места жительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах противодействия распространению коронавирусу. К концу недели заработают информационные системы, которые помогут отслеживать передвижения горожан. Власти уверены, что только жесткие меры помогут остановить вирус.