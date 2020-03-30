Собянин рассказал, сколько москвичей нарушают режим самоизоляции

Москва, 30 марта. Власти Москвы введут более жесткие меры в условиях распространения коронавируса, поскольку 20% горожан проигнорировали призывы о самоизоляции, заявил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник принял участие в заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России.

«Даже по Москве мы видим, около 20% граждан прохладно восприняли эти меры», — сказал Собянин, обратившись к премьеру Михаилу Мишустину.

Собянин добавил, что после консультаций с правительством были приняты новые решения по ситуации с коронавирусом. Дома должны оставаться все москвичи, которые не задействованы в производстве и в работе органов власти вне зависимости от возраста.

К концу недели заработает информационная система, которая сможет контролировать передвижения москвичей. Он отметил, что объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочая неделя должна усилить меры по самоизоляции.

В общественном транспорте, в том числе метро и автобусах, значительно снизился пассажиропоток. Российские власти настоятельно рекомендуют оставаться дома, чтобы уберечь свое здоровье.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве зафиксировано 212 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 1226 случаев). Большинство заболевших — люди от 18 до 40 лет. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.