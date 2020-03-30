Воробьев рассказал о пособиях для тех, кто потерял работу из-за коронавируса

Москва, 30 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, кто получит пособие в связи с коронавирусом.

Пособие в размере 15 тысяч рублей получат те жители Подмосковья, которые с начала 2020 года работали не меньше 60 дней и которых уволили не за дисциплинарный поступок. Средства будут выплачивать безработным с 1 апреля.

«Основная цель выплат — поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса», — написал Воробьев в Instagram.

Он пояснил, что средства выплатят жителям региона, которые работали по договору или если запись о трудоустройстве была внесена в трудовую книжку.

Глава региона пояснил, что в Московской области не нужны удостоверения для поездок на работу. Но если вопрос можно решить удаленным способом или через службу доставки, то лучше воздержаться от походов на улицу.

Напомним, что 29 марта в регионе ввели режим самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Жители могут покидать дома для поездки на работу, покупки продуктов и товаров первой необходимости, пишет РИАМО.

Ранее Воробьев рассказал о ситуации в местных медицинских учреждениях. Он отметил, что в больницах много свободных мест, они оборудованы современными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ближайшее время в Звенигороде откроют два новых корпуса для больных инфекционными заболеваниями.

Власти региона неоднократно просили жителей воздержаться от поездок, особенно это важно для пожилых людей.