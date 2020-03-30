Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице

Москва, 30 марта. Мокрый снег, метель и гололедица ожидаются в столичном регионе в понедельник, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Неблагоприятные погодные условия продлятся до 21.00. Температура воздуха в Москве понизится до отрицательных значений. Ветер подует с северной стороны со скоростью до 17 метров в секунду.

Москвичам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Водители должны быть осторожными за рулем, не нарушать ПДД. Парковаться следует подальше от деревьев, пишет РИАМО.

Напомним, что после короткой теплой зимы наступила ранняя весна. Однако в течение марта было несколько температурных перепадов.