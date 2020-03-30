Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за непогоды

Москва, 30 марта. Метеорологи предупредили жителей Москвы о резком похолодании, утром в понедельник ожидается снег и сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, теплая весенняя погода на время уступит место вернувшейся зиме. Ранним утром в понедельник в российской столице ожидаются осадки, существенное похолодание и мощный ветер.

«С шести часов утра до 21 часа в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра, местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная голодедица», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В спасательном ведомстве рекомендуют жителям Москвы и Подмосковья проявлять максимальную осторожность на дорогах, значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегая резких маневров. Находясь на улице, следует держаться подальше от старых деревьев и рекламных щитов, не оставлять детей без присмотра.

По предварительным прогнозам, зимняя погода продержится в столичном регионе как минимум до середины недели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на территории Москвы и Подмосковья на 30 и 31 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности.