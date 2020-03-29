Вильфанд заявил о резком падении температуры в Москве 29 марта

Москва, 29 марта. Жителей Москвы предупредили о резкой смене климатических условий в конце дня, 29 марта. Днем в столице был побит рекорд, столбики термометров достигли отметки в плюс 17,4 градуса, но уже вечером тепло пойдет на спад. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вечером 29 марта жители столицы прочувствуют на себе резкое похолодание. Пиковые значения температуры воздуха начнут снижаться после 21.00. По словам Вильфанда, такой резкий перепад можно сравнить с падением кирпича.

Вечером столбики термометров будут фиксировать от плюс 8 до 10 градусов, однако в полночь показатели опустятся до нулевого значения.

Температура воздуха продолжит понижаться в течение следующих суток. К вечеру понедельника, термометры будут фиксировать до минус 4 градусов.