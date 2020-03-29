Среди зараженных коронавирусом в Москве за сутки оказалось много молодежи

Москва, 29 марта. Из 197 человек, заразившихся коронавирусом за сутки в Москве, 152 — в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

Отмечается, что в настоящий момент в столице всего зафиксировано 1014 случаев заражения опасной китайской инфекцией. Кроме того, наличие вируса подтвердилось у 13 детей.

Все пациенты, а также те, кто контактировал с ними, помещены под наблюдение медиков. Подчеркивается, что 13 человек из общего числа зараженных, посещали страны Евросоюза в последние две недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан строго соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра при прогулках на улице. Несмотря на то, что москвичам было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, на улицах города можно встретить много гуляющих, передает РИАМО.