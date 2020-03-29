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Собянин напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования

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Собянин напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования

Москва, 29 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан к строгому соблюдению безопасной дистанции друг от друга. Градоначальник отметил, что механизм социального дистанцирования начал работать, но делать выводы после первого дня ограничений еще рано.

Собянин выразил благодарность тем, кто прислушался к рекомендациям городских властей и остался дома. Он подчеркнул, что нельзя забывать о тех мерах, которые призваны не допустить распространения новой опасной китайской инфекции, передает «Вечерняя Москва».

Мэр напомнил горожанам о важности соблюдения безопасной дистанции, которая составляет от полутора до двух метров друг от друга.

«Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине – соблюдайте безопасную дистанцию», — заявил Собянин.

Собянин напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования

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