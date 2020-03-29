Вильфанд заявил о возвращении холодов и снега в Москву

Москва, 29 марта. Существенное похолодание, метель и дожди ожидаются в Москве 30 марта. О резкой перемене погодных условий в столице рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник столбики термометров в столице застынут на нулевой отметке. В Москву придет ярко выраженный холодный фронт.

«Осадки будут во всех видах: сначала дождь, потом мокрый снег, потом снег, усиление ветра до 15-17 метров в секунду, а значит, и метель после полудня», — сообщил он.

Также он предупредил о высокой вероятности налипания мокрого снега и появлении гололедицы на дорогах. Метель поспособствует установлению в столице временного снежного покрова. По прогнозу синоптика, снег растает к концу недели.

Вильфанд отметил, что во вторник будет немного теплее, погода начнет стабилизироваться. Осадков будет меньше, а температура воздуха составит до плюс 4 градусов.