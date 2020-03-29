За сутки число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось на 197 человек

Москва, 29 марта. За сутки зарегистрировано еще 197 случаев заражения коронавирусом в Москве. В области число инфицированных увеличилось на 27 человек. Об этом заявили в оперативном штабе по коронавирусу в Москве.

Всего в столице на данный момент подтвердились 1014 случаев заражения опасной китайской инфекцией. По России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, 270 из них были выявлены за сутки.

Напомним, что с 28 марта в Москве введены дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия.